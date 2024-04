Volodimir Zelenski advirtió que "Ucrania perderá la guerra" si Estados Unidos no aprueba la ayuda

El mandatario insistió en su pedido de ayuda económica a Estados Unidos, que analiza enviar un paquete de 60.000 millones de dólares. "Si Ucrania pierde la guerra, otros países serán atacados", sostuvo.

A más de dos años del inicio del conflicto con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que su país "perderá la guerra" si el Congreso de Estados Unidos no aprueba un paquete de ayuda militar de 60.000 millones de dólares. "Es necesario decirle específicamente al Congreso que si no ayudan a Ucrania, Ucrania perderá la guerra", aseguró el mandatario durante una reunión por videoconferencia del grupo lanzado por su gobierno para recaudar fondos, United24. "Sin el apoyo del Congreso va a ser difícil ganar o incluso sobrevivir" como país, insistió y advirtió que "si Ucrania pierde la guerra, otros países serán atacados". El apoyo económico de Estados Unidos fue fundamental a lo largo de los últimos dos años para que Ucrania pueda resistir la invasión rusa. El presidente Joe Biden defendió la propuesta de enviar un paquete de 60.000 millones de dólares de ayuda, aunque la iniciativa está trabada e la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen mayoría. De todas formas, en medio de un año electoral, el principal candidato presidencial de los republicanos, Donald Trump, sostuvo que la ayuda a Ucrania es un "despilfarro". A estos dichos, Zelenski respondió que no cree que Trump "entienda" a Putin pese a haberse reunido con el líder ruso durante su mandato. "Creo que Donald Trump no conoce a Putin", afirmó el ucraniano, y agregó: "No creo que entienda que Putin nunca se detendrá". El líder ucraniano dijo que él "no puede entender cómo Donald Trump puede estar del lado de Putin", algo que juzgó "increíble". El Congreso estadounidense vuelve a sus actividades tras un receso el lunes. En los últimos días, Zelenski insistió en que esta ayuda es "vital". A la espera de una decisión, los soldados ucranianos se ven obligados a racionar la munición y enfrentarse a un ejército ruso envalentonado, que logró repeler una anunciada contraofensiva del ejército de Kiev a mediados del 2023, que generó grandes expectativas.