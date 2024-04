Kristalina Georgieva renovó su mandato al frente del FMI y Caputo la felicitó

La búlgara estará cinco años más al mando del Fondo Monetario Internacional. Las felicitaciones de Luis Caputo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva, agradeció hoy el respaldo obtenido que le garantizó un segundo mandato de cinco años al frente del organismo. "Estoy profundamente agradecida por la confianza y el apoyo del Directorio Ejecutivo, en representación de nuestros 190 miembros, y me siento honrada de seguir dirigiendo al FMI", declaró Georgieva. "En los últimos años, el FMI ha ayudado a nuestros países miembros a navegar contra las conmociones sucesivas, incluyendo la pandemia, la guerra y los conflictos, y una crisis de costo de vida", afirmó la directora del Fondo. Además, destacó la intensificación del trabajo sobre el cambio climático, la fragilidad y los conflictos, y la transición digital, "en consonancia con su mayor importancia para la estabilidad macroeconómica y financiera, el crecimiento y el empleo". "El apoyo financiero del FMI, el asesoramiento en materia de políticas y la labor de desarrollo de la capacidad realizadas por nuestro personal excepcional han contribuido a la capacidad de los países para hacer frente a la alta incertidumbre y los cambios bruscos en las condiciones económicas", resaltó. En línea con eso, agregó que el FMI seguirá siendo una "línea de transmisión de buenas políticas para nuestros miembros y seguiremos esforzándonos por ser más eficaces, incisivos y acogedores para que los países se unan para hacer frente a los desafíos mundiales". "Espero seguir sirviendo junto con el personal altamente profesional y comprometido del FMI", concluyó Georgieva. El ministro de Economía Luis Caputo expresó sus felicitaciones mediante la red social X (antes Twitter) a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco su reelección al frente de la organización financiera. ''Congratulations @KGeorgieva on your second term as Managing Director of the IMF'', escribió Caputo, primero en inglés. Luego completó con la correspondiente traducción del mensaje.