El “Pollo” Roldán habló de todo: la actuación del equipo, el debut de Ignacio Galván Vittar y su futuro en el club

El entrenador interino de Central Córdoba tocó varios temas y expresó sus sensaciones luego del empate sin goles ante San Lorenzo.

Juan Carlos Roldán dirigió esta noche a Central Córdoba de manera interina ante San Lorenzo, luego de la salida de Abel Balbo.

Tras el partido, el “Pollo” expresó sus sensaciones y habló de todo en conferencia de prensa.

“El partido fue parejo, tuvimos un buen primer tiempo, los dos equipos buscaron tratar de resolverlo en esos 45 minutos. El segundo tiempo fue más parejo, desprolijo, pero en el aspecto de estructura estuvimos ordenado. Los últimos minutos ellos pusieron delanteros y nos metieron atrás, pero en líneas generales el empate estuvo bien”, comenzó diciendo el entrenador ferroviario.

Luego agregó, “me sentí cómodo, hablé mucho con los jugadores en una semana que fue difícil, complicada como lo es para cualquier club en el que se va un técnico. Hablamos con los jugadores para que se comprometan y lo hicieron, tanto los trabajos de la semana como en el partido”.

El Pollo también hizo alusión a la masiva salida de entrenadores que se dio en el torneo, “es algo que viene pasando desde las primeras fechas, las exigencias de los clubes son constantes, lamentablemente los resultados son los que mandan”.

En tanto siguió analizando el encuentro, “vi un cambio actitudinal en el equipo de acuerdo a lo que se venía viendo, yo no puedo expresar mucho más que esto porque hablaría mál sin saber lo que pasó en la gestión anterior. Lo que si puedo asegurar es que la predisposición de todos los jugadores fue al cien por cien y la entrega fue total. Jugamos por momentos bien, en otros regular y mal, pero creo que de esta forma se puede salir en situaciones como estas”.

Sobre el debut de Ignacio Galván Vittar expresó, “los resultados eran malos, había muchos desacoples defensivos, yo lo conocía, se lo que podía brindar y estaba convencido que podía andar bien. Eso nos satisface y nos deja muy contentos porque demuestra que en las inferiores de Central Córdoba se trabaja, solo que hay que tener una mirada más profunda y darles oportunidades, es por eso que me decidí por él”.

Por último, el Pollo Roldán se refirió a su futuro, “trabajo en Central hace años, nací en el club y pasé por muchas etapas como futbolista y entrenador, siempre estaré a disposición, pero no es mi ambición dirigir en Primera. Si se da lo haré, tengo un cuerpo técnico capacitado, pero no es mi objetivo. Mi ambición es que tengan oportunidades los jugadores para ver si pueden estar o no para este proyecto en Primera. Si esto se da estaré conforme”.