Defensa y Justicia y Newell’s se miden con la misión de pasar de ronda

En Florencio Varela, el Halcón y la Lepra quieren meterse en la próxima fase de la Copa de la Liga.

En un partido clave, Defensa y Justicia recibe a Newell’s en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Una victoria para los dirigidos por Julio Vaccari no los hace depender de otros resultados.

El partido se disputará desde las 19.30 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de la TV Pública.

El Halcón viene con un sabor amargo por el ultimo partido de la Sudamericana, al no poder a Always Ready en su casa y terminar en empate 1-1. Por el torneo local no cae hace cinco partidos, con triunfos en sus ultimas dos presentaciones. Se ubica cuarto del grupo B con 23 puntos.

Del otro lado, Newell’s viene de caer la fecha pasada de local frente a Boca por 3-1. Con un andar bastante irregular en el torneo, se encuentra séptimo con 6 victorias, 3 igualdades y 4 derrotas.