“Quiero justicia”: el desgarrador testimonio de la madre de Carolina Ledesma a dos meses del femicidio

En diálogo con un equipo de Noticiero 7, Sonia Cruz reveló detalles inéditos sobre la relación de su hija con Matías Loto, expareja de la víctima y principal acusado que continúa prófugo. Cómo sigue la investigación.

La noche del 19 de febrero, la ciudad de Fernández se vio conmocionada ante el hallazgo sin vida de una joven de 22 años. Se trataba de Carolina Ledesma quien, tras ser brutalmente asesinada, se convirtió en otra víctima fatal de un femicidio que enlutó y consternó a Santiago del Estero. Sin detenidos y con una investigación en marcha, aunque sin avances trascendentales, se cumplen dos meses del crimen en el que Matías Loto -expareja y principal sospechoso- continúa prófugo.

En este contexto, Sonia Cruz -madre de Carolina Ledesma- dialogó con un equipo de Noticiero 7 y reveló detalles inéditos de la causa y de la relación que tuvo su hija con quién fue su expareja.

Un mes antes de la muerte de la joven de 22 años, Sonia sorprendió a Matías Loto en medio de una situación que desencadenó la separación de ambos. Según relató, la había encerrado y le había quitado su teléfono celular, “ella estaba muy asustada y me llamó… así me enteré que ella era maltratada y que ella sufría violencia”.

Consultada por el inicio de la relación, la mamá de Carolina reveló que “se conocieron en una cancha de fútbol” y explicó que su hija se había ido a Bahía Blanca a trabajar, junto a sus hermanos, pero que volvió porque “se estaba conociendo con un chico”.

“No me convence ese chico”. Según contó Sonia, eso le dijo a Carolina, alertada por su instinto materno, cuando conoció a Matías Loto. Sin embargo, su hija y el único acusado del femicidio, convivieron durante cuatro años. “Siento que si ella me hubiera escuchado estaría bien…”, expresó con lamento.

|| “Él la alejó de mi casa, ella se enojaba mucho conmigo y había meses que no me quería ni mirar a la cara”

Matias Loto

Respecto al día a día de Carolina, su madre detalló que el último trabajo que tuvo fue de niñera y mencionó que también se desempeñó como cocinera, mesera y hasta logró abrir una rotisería. “Sobresalía en sus trabajos, aunque ella hacía todo y él le manejaba el dinero o dormía hasta el mediodía”, contó.

|| “Carolina quería salir adelante, quiso ingresar a Gendarmería pero no pudo por su altura”

Emocionada, y en medio de sentimientos encontrados, Sonia recordó también el último partido de fútbol en el que vio jugar a su hija y la definió como “una buena delantera”.

A dos meses de aquella noche de terror, y ahondada en la impotencia, Sonia abrió su corazón, clamó por justicia y apuntó contra Matías Loto. “Hay alguien que lo ayuda, desde el primer día lo advertí y nunca me escucharon. Lo único que pido es que lo encuentren y lo hagan pagar. Se tiene que hacer justicia, esto no puede quedar impune, Carolina no tiene que ser una más”.

Al final, respecto a la investigación, la madre de la joven asesinada en la Capital del Agro sostuvo que “no hay nada” y expresó: “No sé nada, nadie me dice nada, solo quiero justicia”.