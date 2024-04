Wanda Nara presumió el costoso regalo que le hizo Mauro Icardi: “Me quiere mantener joven”

La empresaria mostró la inversión de última tecnología que hizo el fútbolista y que pusieron en el living de su casa.

Wanda Nara publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra el nuevo regalo que Mauro Icardi instaló en el living de su casa. Se trata de una máquina de crioterapia eléctrica, que como señaló la hija menor de la pareja, Isabella, “parece una heladera”.

En la presentación de este singular aparato de grandes proporciones, Wanda comentó que iba a probarla por primera vez. “Me voy a meter en esta máquina. Miren a la temperatura que está (casi -160 grados), ¡me voy a morir!”, dijo entre risas. Luego, sumó: “Mauro compró esta máquina, no sé si me quiere mantener joven o qué. ¡Que Dios me ayude!”.

La máquina a la que Wanda hace referencia es comercializada por la empresa finlandesa CTN. De acuerdo a la información de su página oficial, trabaja con las bajas temperaturas para activar el proceso natural de curación en el cuerpo. Entre sus bondades, contribuye a la recuperación muscular, del metabolismo y el sueño, combate el envejecimiento, la celulitis y el acné, pero también tiene la propiedad de destruir células cancerosas y tejido anormal.



Wanda Nara Instagram Stories

Dado que esta invención tiene tantos beneficios, posiblemente su uso dentro del hogar no se limite al uso exclusivo de la cantante. Es posible que también Mauro quiera usarla como tratamiento postentrenamiento o después de algún partido de fútbol.