Diego Martínez: “En cancha de River jugamos, pero estos partidos son finales"

El entrenador de Boca analizó el triunfo de su equipo en el Superclásico ante el Millonario.

El entrenador de Boca, Diego Martínez, evitó entrar en la polémica del Superclásico y valoró lo hecho por sus jugadores en el triunfo ante River por 3 a 2, al asegurar que si la gente "se siente identificada con los muchachos, estamos encantados".

Con el pase a semifinales, el técnico del elenco de La Ribera comenzó la conferencia de prensa con una comparación del último Superclásico: "Creo que en cancha de River jugamos, pero estos partidos son finales".

"Jugamos similares, pero supimos acomodarnos para controlar a (Rodrigo) Aliendro y allí, los muchachos se repusieron, emparejamos y pudo revertir el resultado", remarcó.

Sobre el resultado adverso de manera temprana, Martínez fue tajante: "Se dio por una desatención que River se puso puso en ventaja. Era un partido de detalles".

"Ajustamos después de eso. Pudimos lastimar por la bandas y, llegamos al gol. El primero fue un lindo gol", remarcó.

"Sacamos un buena diferencia y la defendimos bien, quizás podíamos haber estado un poco mas finos para terminar mas tranquilo porque el gol al final le puso suspenso", añadió el entrenador.

En el mismo sentido, sostuvo: "Fue de detalles, y en esos detalles pudimos estar lúcidos. Coincido con (Martín) Demichelis que el gol fue importante, lo hablamos en el entretiempo y pudimos aprovechar para concretar las del segundo tiempo".

Por otra parte, la gran polémica de la tarde se dio en el tanto que le anularon a River, el cual hubiese significado el 2-1 parcial y el entrenador esquivó la situación: "La jugada del segundo gol no la volví a ver".

Además, Martínez reveló su alegría de que el encuentro se disputó con ambas hinchadas: "Volver a tener esto en el futbol argentino es algo lindo. Ojalá sirva para volver a lo de antes, como crecimos y nos criamos".

"Es el partido que soñamos todos desde chicos, los futbolistas lo pudieron aprovechar, nosotros tuvimos que prepararnos como cuerpo técnico porque de otra forma no pudimos hacerlo", declaró sobre la magnitud del evento.

Por último, consultado por el día a día en Boca y si asume el presente que vive, Martínez agregó: "A veces no soy consciente de las cosas y a veces creo que es mejor porque no parás en esto que queremos construir y no nos deja tomar magnitud del triunfo de hoy por ejemplo".

“A veces la gente en la calle nos retribuye lo de la identidad. Si la gente se siente identificada con los que los muchachos dan adentro, nosotros estamos encantados”, cerró.