Diputados: se cayó la sesión para tratar el DNU que impulsaba Unión por la Patria

Este viernes, Unión por la Patria convocó a una sesión especial en Diputados para tratar el DNU, que ya cuenta con el rechazo del Senado.

Este viernes, Unión por la Patria convocó a una sesión especial en Diputados para tratar el DNU, que cuenta con el rechazo del Senado desde el 14 de marzo. Sin embargo, la presidencia de la Cámara pidió prorrogarlo a una nueva fecha debido al tratamiento de la ley Bases, que inicia el lunes. Con la firma de 88 diputados del bloque peronista, la sesión fue convocada para el próximo martes. Sin embargo, Martín Menem revirtió la iniciativa dado que obstaculizaría el tratamiento en el recinto de las 156 páginas y 232 artículos que conforman la ley Bases. De esa manera, el tratamiento del DNU tendrá que esperar al menos una semana más para ser votada en la Cámara Baja. Horas después, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, publicó un mensaje de rechazo en sus redes sociales. Con el título "Menem quiere impedir que se trate el DNU 70/2023", escribió: "El Presidente de Diputados no tiene atribuciones para no convocar a una Sesión Especial solicitada en los términos de los art. 35 y 36 del Reglamento. No respetar el Reglamento es incumplir deberes de funcionario público". "Menem quiere impedir la convocatoria invocando un mensaje que mandó 2 horas después. Insólito e ilegal", concluyó Martínez.