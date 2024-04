Diputados de la oposición insisten para debatir el DNU de Javier Milei

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) denuncia el accionar del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) insiste en debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Javier Milei y apunta contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por negar la sesión especial: "No tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial". A través de la cuenta oficial en X (ex Twitter), la fuerza opositora denunció el accionar de Menem: "El Presidente de @DiputadosAR no tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial. Le presentamos formalmente una nota a Martín Menem para que cumpla con lo estipulado en los art. 35 y 36 del reglamento". Y agregaron: "Queremos tratar el brutal DNU 70/23". Más temprano, el jefe de la bancada, Germán Martínez, realizó declaraciones radiales y describió el escenario de conflicto."El oficialismo convocó para que el día lunes comience una sesión especial para tratar la ley ómnibus y el paquete fiscal. Nosotros solicitamos para 24 horas después una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023. ¿Qué hizo Martín Menem? Ratificó el pedido del oficialismo pero no el de la oposición", explicó. Además, sobre la ley Bases, la cual se debatirá la próxima semana, Martínez señaló que "el oficialismo tuvo una metodología distinta a lo que vimos en enero y febrero. En aquel momento hubo mucho debate en las comisiones y después llegaron desordenados al recinto. Ahora tienen un mayor orden interno en el tratamiento del tema.