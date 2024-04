Germán Martínez: "Este es un gobierno de tramposos y mentirosos"

El diputado y jefe de bloque de Unión por la Patria volvió a cuestionar la Ley Ómnibus y aseguró que es inconstitucional.

En su turno, el diputado y jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, volvió a cuestionar la Ley Ómnibus y aseguró que es inconstitucional. Además, insiste con la votación por artículos: "La Argentina no se tiene que refundar".

"Mientras que el decreto 70/23 no esté rechazado, las dos emergencias (la del DNU y la de la Ley Bases) se complementan y le dan por lo tanto una cantidad de facultades delegadas al Presidente que no solo que no tiene que tener, porque se lo prohíbe la Constitución Nacional, sino que además le permite prácticamente plenos poderes alrededor de todo esto", acusó.

Te recomendamos: En vivo: el kirchnerismo apeló a una cita de Milei para exhibir el giro oficial sobre Ganancias

En ese sentido, insistió: "Es tan contradictorio. Según la Ley, las emergencias tienen un tiempo de vigencia de 1 año, pero en el DNU te lleva hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Cuál es el límite? Esta ley es claramente inconstitucional".

"Algunos dicen, según el artículo 12, que van a ser transparentes. No hay transparencia posible si es un gobierno de tramposos y mentirosos, y este es un gobierno de tramposos y mentirosos", apuntó.

Respecto a la decisión de votar por capítulos: "No sean culposos. Si van a permitir que Javier Milei destroce la economía y el Estado, pongan la cara y permítanse la votación artículo por artículo cada vez que haga falta porque lo que están tratando de hacer ustedes es poner un manto totalmente oscuro sobre el tratamiento de esta ley".