José Mayans denunció presiones del Gobierno para aprobar la Ley Bases: “Como dijo Milei, algunos tienen el culo sucio”

El jefe del bloque de Unión por la Patria señaló que “es inexplicable el comportamiento” en la Cámara de Diputados, y alertó por las advertencias a los legisladores.

El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, afirmó que existen amenazas y extorsiones del Gobierno nacional para que el Congreso apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, tras la media sanción en la Cámara de Diputados, y puso en duda que el oficialismo tenga la mayoría necesaria para avanzar con ambos proyectos.

El senador formoseño llamó la atención sobre las circunstancias en que se aprobaron las reformas en la Cámara baja y advirtió sobre los presuntos aprietes que estarían recibiendo los legisladores. “Hay todo tipo de amenazas y de operaciones. Obviamente, como dijo Milei, hay algunos que tienen el culo sucio y trabajan en ese sentido”, resaltó el dirigente peronista, alineado con el gobernador peronista Gildo Insfrán y la ex presidenta Cristina Kirchner.

Ante la sorpresiva declaración ante el medio El Destape sin fin, y la repregunta del periodista Roberto Navarro sobre la existencia de “extorsiones” a miembros del Congreso, Mayans ratificó lo dicho: “Yo creo que sí (extorsionan). Yo creo que sí, sino es inexplicable este comportamiento en Diputados. Sinceramente, veo eso".

Pese a la estrategia legislativa del oficialismo, que dio resultados con la media sanción en la Cámara baja, el senador confió en que el pleno del cuerpo avance con el rechazo del paquete girado por el Poder Ejecutivo. Y minimizó el hecho de que algunos legisladores “han armado bloques para negociar las cosas en forma personal”, aunque señaló que es algo que “no tiene nada que ver con las cosas del país”.

“Yo dudo que tengan los números (para lograr la sanción), porque los senadores tienen conciencia y si votan de la misma forma en que votaron el rechazo del DNU -y esto es un DNU más chiquito, pero potenciado-”, completó.

La definición en la Cámara de Senadores aún está abierta. De los 72 senadores que conforman el cuerpo, el oficialismo necesita al menos 37 para convertir en ley los proyectos que llegaron con media sanción desde la Cámara de Diputados. Si bien el bloque de Unión por la Patria, que preside Mayans, descuenta que sus 33 integrantes votarán en contra, al menos dos gobernadores peronistas, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, intentarán que los representantes de sus provincias voten a favor de las leyes.

No obstante, la senadora catamarqueña, Lucía Corpaci, se mostró alineada con su bloque, pese al pedido del gobernador de su provincia. “Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”, dijo Corpaci esta mañana en Radio 10. “Hay que darle al Presidente las herramientas”, había pedido Jalil.