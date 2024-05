Boca se aseguró a Luis Advíncula: el peruano renovó su contrato hasta diciembre de 2026

Luego de varios meses de conversación, el club y el jugador peruano firmaron la extensión del vínculo por dos años más.

A dos días de lo que será un duelo clave en su visita a Paraguay para jugar contra Sportivo Trinidense, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana en el Grupo D, Boca recibió una buena noticia de cara al futuro: el peruano Luis Advíncula renovó su contrato hasta diciembre de 2026.

El Xeneize empezó el 2024 sabiendo que debía buscar la continuidad de 11 jugadores que finalizaban contrato. De ellos, dos ya pusieron el gancho (Nicolás Figal y Marcelo Weigandt firmaron hasta 2027 -el Chelo se fue a préstamo a Inter Miami), uno se fue por la cláusula de rescisión (Valentín Barco a Brighton), otro se sabe que se irá en junio (Ezequiel Bullaude finaliza su cesión) y resta definir el futuro de ¡siete futbolistas!

Advíncula es titular indiscutido en el equipo dirigido por Diego Martínez, más después de la lesión ligamentaria que sufrió Lucas Blondel que lo dejó como el único lateral derecho natural, y con la extensión de su vínculo por dos años Boca concretó una de sus prioridades en las renovaciones.

Con el Rayo adentro, el club de La Ribera tiene como próximos objetivos sentarse a charlar con los arqueros Javier García y Sergio Romero, este último ya tiene el contrato sobre la mesa, el mediocampista Pol Fernández y los delanteros Edinson Cavani y Darío Benedetto (el Pipa difícilmente continúe). Caso aparte es el Nicolás Valentini, quien no llegó a un acuerdo y quedó "colgado" tras no aceptar la renovación -decisión que se mantendrá si no firma-.