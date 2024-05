Boca sueña con el Mundial de Clubes: qué necesita Nacional para pasarlo y la nueva amenaza

El Xeneize sigue con altas chances de clasificarse al certamen del año que viene.

Mientras Boca se enfoca en la Copa Sudamericana y apuntará todos los cañones al duelo del miércoles que viene ante Fortaleza en el que necesita ganar para poder quedarse con el primer lugar del grupo y avanzar directamente a octavos, el Xeneize mantiene la ilusión por clasificarse al Mundial de Clubes 2025 a través del ránking Conmebol. Con Nacional como principal amenaza, conocé qué necesita el Bolso para sacarlo del certamen y la nueva amenaza.

Lo primero para mencionar es que con la eliminación de Barcelona de Ecuador de la Copa Libertadores por su derrota frente a Talleres, ya hay un rival menos en la pelea. Por el momento, el gran contrincante del azul y oro es el conjunto uruguayo que viene de rescatar un empate ante River por 2-2 en su casa. Con esto, los de Álvaro Recoba tienen 50 puntos contra los 71 del Xeneize, que no puede seguir sumando porque no disputa el torneo.

Para acortar esa diferencia de 21 puntos, teniendo en cuenta que cada victoria o pase de fase suma tres puntos en el ranking, Nacional necesita como mínimo llegar hasta semifinales y, en lo posible, con puntaje ideal. De todos modos, si no consiguen eso al menos deberán lograr cinco victorias de los seis partidos que le quedarían hasta semis.

A su vez, le alcanzaría con cuatro victorias, una igualdad y una caída si es que logra tres pases de rondas, porque ahí sumaría nueve puntos extra, alcanzaría un total de 22 unidades y quedaría en 72 puntos, superando por uno al Xeneize en el ranking.

Sin embargo, en el horizonte de Boca también aparece una nueva amenaza: Talleres, que ya está clasificado a octavos. Aunque para la T no será fácil porque tiene 37 puntos y deberá llegar sí o sí a la final para lograr 73 unidades. Incluso, si alcanzan el último compromiso pero empatan y pasan por penales en algunos de los partidos eliminatorios previos, deberán coronarse campeones para clasificarse a la cita que se disputará a mediados de 2025 en Estados Unidos.

Con River a un punto de sacar su boleto, Boca es el que más chances tiene de todos, pero deberá prestar especial atención no solo a Nacional, que no llega a semis desde 2009 cuando cayó con el campeón Estudiantes de La Plata, sino también al resto de los argentinos: el Pincha, San Lorenzo, Rosario Central y la T. Cualquiera que se corone campeón, lo dejará afuera porque ocupará el cupo argentino junto a River. En cambio, si el que da la vuelta es el Millonario, Boca se asegurará la clasificación.

Los que tienen chances de ir al Mundial de Clubes por ránking

River | 77 puntos (114 máximo a alcanzar)

Boca | 71 puntos - NO SUMA

Olimpia | 57 puntos - NO SUMA

Nacional | 50 puntos (87 máximo a alcanzar)

Independiente del Valle | 45 puntos ( 85 máximo a alcanzar)

Cerro Porteño | 45 puntos ( 82 máximo a alcanzar)

Bolívar | 37 puntos (74 máximo a alcanzar)

Talleres | 37 puntos (74 máximo a alcanzar)

Estudiantes | 34 puntos (74 máximo a alcanzar)

The Strongest | 34puntos (74 máximo a alcanzar)

Libertad | 34 puntos (71 máximo a alcanzar)

Colo Colo | 26 puntos (66 máximo a alcanzar)

Deportivo Táchira | 26 puntos (63 máximo a alcanzar)