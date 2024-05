Más problemas para Boca antes de visitar a Central Córdoba: se confirmó la lesión de Nicolás Figal

El defensor xeneize se desgarró y será baja al menos dos semanas.

La noche del miércoles pintaba para ser una noche de fiesta en La Bombonera, pero terminó provocándole varios dolores de cabeza a Boca. Fortaleza se lo empató 1-1 en el último suspiro, le arrebató la ilusión de ser líder en la Copa Sudamericana y, para colmo, no solo Cristian Medina evidenció problemas físicos, sino también Nicolás Figal.

El defensor central, que no pudo recuperarse de un choque en el primer tiempo y fue reemplazado en el descanso por Lautaro Di Lollo, esta mañana se presentó en el predio de Ezeiza, pero no se movió a la par de sus compañeros, sino que se marchó a realizarse estudios para confirmar o descartar una lesión.

Si bien el Xeneize todavía no compartió el parte médico oficial, el técnico Diego Martínez ya sabe que el zaguero padece un desgarro en el gemelo de su pierna izquierda y, como mínimo, estará fuera de las canchas tres semanas.

Figal abandonó la cancha ante Fortaleza por una lesión en la pierna izquierda

PlayFigal abandonó la cancha ante Fortaleza por una lesión en la pierna izquierda

Así las cosas, Figal se perderá al menos tres partidos en la temporada, dos por la Liga Profesional (Central Córdoba y Talleres), y la definición del Grupo D de la Copa Sudamericana frente Nacional Potosí.

Boca, con cada vez más problemas en el fondo

Diego Martínez deberá resolver un problema central: el rearmado de la defensa, zona en la que ya tenía bajas y ahora suma una más por la lesión que sufrió Nicolás Figal ante Fortaleza.

Antes del cruce con los brasileños, el Xeneize ya había perdido a Marcos Rojo, quien se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda en la previa al compromiso en Paraguay ante Sportivo Trinidense, y a Aaron Anselmino, que justamente sufrió la misma lesión en el mismo músculo ante idéntico rival y el lunes pasado se resintió.

A esto hay que sumarle que desde hace un tiempo dejó de ser opción Nicolás Valentini, quien finaliza su vínculo con la institución en diciembre de este año y fue colgado luego de que decidiera no renovar en las condiciones que se habían acordado. Si bien las charlas no están caídas, por ahora no avanzan y no lo contarán ante el Ferroviario.

Advíncula también se hace estudios

El lateral peruano terminó el partido con Fortaleza con un problema en su rodilla y también se sometió a estudios para ver si es simplemente un golpe o un problema ligamentario.