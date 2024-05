Kevin Vázquez palpitó el partido con Boca: “Vamos a hacer lo posible para que los tres puntos queden en casa”

El volante de Central Córdoba habló en la previa del choque del domingo por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Central Córdoba cumplió esta mañana con un nuevo entrenamiento de cara al partido del próximo domingo ante Boca, que se disputará desde las 20 en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Tras la práctica, el volante Kevin Vázquez habló de la preparación del equipo y palpitó el duelo ante el Xeneize.

“No hay tiempo para relajarse, estas primeras fechas nos tocaron rivales muy complicados. Hay que levantar cabeza y pensar en el partido que viene”, arrancó diciendo el volante proveniente de Ferro.

“Sabíamos lo que era River en el Monumental, pero creo también que la expulsión nos jugó una mala pasada. Tuvimos chances claras en el primer tiempo para marcar, no lo pudimos hacer. La idea de juego funcionó cuando estuvimos once contra once, fue una lástima quedarnos con uno menos tan temprano”, agregó.

En tanto sobre el sistema de juego dijo, “nosotros nos sentimos cómodos, nos da una identidad de juego que el semestre pasado no teníamos. Está bueno implementar esta idea, nos da un poco más de confianza al tener la pelota, es cuestión que pasen los partidos. Necesitamos resultados, pero tengo confianza que nos irá bien”.

“Jugar contra Boca te da otra energía, un plus, contra estos equipos no te puedes relajar. Sabemos la responsabilidad que tenemos jugando de local y vamos a hacer lo posible para que los tres puntos queden en casa”, finalizó.