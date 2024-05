Lucas González: “Los jugadores tienen que asumir la valentía de intentar ganarles a éstos equipos"

El entrenador de Central Córdoba palpitó el choque del domingo ante Boca por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Central Córdoba recibirá a Boca el domingo en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 20 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

En la previa del encuentro, el entrenador ferroviario Lucas González Vélez habló de la preparación de su equipo y palpitó el choque ante el Xeneize.

Te recomendamos: Lema tiene una una molestia y es duda en Boca para visitar a Central Córdoba

“Tenemos un comienzo durísimo, el equipo está bien más allá de haber perdido el primer partido que se desarrolló en condiciones que no son normales, tras un perder un jugador desde tan temprano y lo sufrimos mucho. Igualmente valoro la valentía de mis jugadores para afrontar esa situación ante un rival como River y en su estadio. Trabajaremos para corregir los errores para lo que viene”, arrancó diciendo el entrenador colombiano del Ferro.

Sobre la forma de encara el partido del domingo dijo, “siempre recuerdo una frase de Guardiola, expresando que hay equipos valientes y no valientes y de ahí derivan jugadores y entrenadores valientes o no valientes. A nosotros nos trajeron aquí porqué dirigimos equipos que en su juego fueron valientes. Lo hicimos con Amérca de Cali que es grande, pero también con Águilas, un equipo joven que aún no tiene títulos. Aquí será exactamente lo mismo, afrontaremos estos partidos, quizás los más duros del torneo con esas intenciones y los chicos las tienen que entender. Ellos tienen que asumir esa valentía de ir intentar ganarles a éstos equipos que por presupuesto son muy superiores y es lo que vamos a hacer”.

“Enfrentar a los equipos grandes en cualquier escenario es durísimo, seguramente que muchos de sus hinchas los acompañarán. Es una ventaja para nosotros ser locales porque conocemos el estadio”, agregó.

Te recomendamos: Pensando en Central Córdoba, Diego Martínez debe rearmar la defensa de Boca

González también hizo referencia a sobre si es mejor recibir a un Boca golpeado luego de la derrota del debut y el empate por la Copa Sudamericana, “estos equipos que tienen tanta jerarquía nunca sabes si cuando están perdiendo les tocan el orgullo y es peor enfrentarlos y cuando van bien también. Yo como entrenador prefiero enfrentarlos en una situación como esta, pero nunca se sabe”.

Por último sostuvo, “Boca es un equipo muy bueno, pero muchas veces les crean situaciones de gol porque les cuesta el retroceso, pero primero debemos crear nuestros espacios para superar sus presiones e intentar sacar ventajas”.