Conflicto en puerta: desde Huracán avisaron que “no vamos a negociar con Boca por ningún jugador”

El presidente David Garzón aseguró que esta dirigencia no se sentará a hablar con el Xeneize por ningún futbolista.

Con el mercado de pases a punto de iniciar, Boca Juniors ya comenzó a moverse en busca de refuerzos, realizando un llamado por Joaquín Pereyra, entre otros pretendidos. Sin embargo, Huracán, club por el que pasó el actual técnico azul y oro, Diego Martínez, dejó en claro que no negociará con el club de La Ribera.

En una entrevista con TyC Sports, David Garzón, presidente de Huracán, fue tajante sobre la postura del club respecto a posibles negociaciones con Boca Juniors: "No me llamó nadie, pero nosotros no estamos dispuestos a negociar nada con Boca porque no hemos tenido buenas experiencias. Ni para comprar ni para vender. Es un límite y somos terminantes con eso".

Estas declaraciones surgen en medio de rumores que vinculaban al volante Rodrigo Echeverría y al delantero Ignacio Pussetto con Boca. Sin embargo, la decisión de Huracán parece descartar cualquier posibilidad de que estos jugadores se trasladen a La Ribera.

Garzón explicó que esta decisión se basa en experiencias previas, especialmente en relación con el interés de Boca por Lucas Merolla: "No creemos que son las maneras de manejarse, ellos tienen otra manera entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo del entrenador y lo de Merolla fue un punto que nos cambió todo. Al menos esta gestión y Abel Poza, nuestro candidato, no lo va a hacer".

En el Globo sostienen que estas versiones forman parte de una interna política debido a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, en las que Garzón se postula como vice segundo en la fórmula liderada por Abel Poza. Este competirá contra las listas opositoras de Héctor Hussein (agrupación Maxhuracán) y Fernando Folchi (Siempre Primero Huracán).

La relación entre Boca y Huracán ha sido tirante desde hace tiempo, siendo el último conflicto la abrupta salida de Diego Martínez en verano, cuando el Globo venía de una buena Copa de la Liga y al técnico le quedaban seis meses de contrato. Martínez dejó Huracán para asumir el mando del plantel azul y oro después de que Juan Román Riquelme se convirtiera en presidente.

"Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida", expresó en diciembre el entonces mánager Daniel Vega.

Las tensiones ya habían existido antes, especialmente a principios de 2023, cuando Boca buscó insistentemente al defensor Merolla. Aunque había un acuerdo verbal, Huracán nunca aceptó negociar, y el jugador finalmente se marchó libre al Mazatlán de México al vencer su contrato.

Con estas declaraciones, Huracán deja claro su descontento y firme decisión de no negociar con Boca, marcando un límite claro en sus relaciones institucionales.