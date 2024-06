Scaloni habló de la ausencia de Dybala, una decisión que tomó "con todo el dolor del mundo"

El entrenador de la Selección Argentina dio los motivos por los que la Joya no fue citado para la Copa América.

En la antesala de la Copa América 2024, una de las noticias que sacudió la calma que suele vivir la Selección Argentina fue la de la decisión de Lionel Scaloni de no citar a Paulo Dybala para la competencia. Desde Miami, en el inicio de la concentración previa al torneo continental, el entrenador explicó los motivos detrás de su decisión, una que aseguró que tomó "con todo el dolor del mundo".

"Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de armar esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, es una decisión que tomamos. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil", sostuvo el director técnico del combinado nacional, desde la concentración del equipo en Miami.

Al profundizar acerca de estos "inconvenientes" en algunos puestos, Scaloni habló de tener equilibrio en la convocatoria: "Es una lista diferente. Tenemos a algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no podés tener a cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, hubiera sido diferente no sólo con él, sino con otros chicos que tampoco están".

Estos jugadores a los que hace referencia Scaloni están todos en defensa y de sus respuestas en los próximos entrenamientos dependerán sus presencias en la Copa América: Nahuel Molina (se recupera de un desgarro), Germán Pezzella (una microfractura), Lisandro Martínez (también un desgarro), Marcos Acuña (pubalgia) y Enzo Fernández (hernia).

De esta manera, Scaloni intentó ponerle punto final a la polémica por la ausencia de Dybala, remarcando que la cuestión se debió a la búsqueda de equilibrio en el plantel, siendo que la Joya juega en un sector del campo de juego en donde el DT cuenta con muchas variantes y las molestias de algunos jugadores hizo que tenga que citar "de más" en esos puestos.

Otra de las preguntas que Scaloni respondió respecto de la conformación de la lista de 29 jugadores fue en referencia a los futbolistas jóvenes que la integran, algunos que incluso podrían decir presente en los Juegos Olímpicos. Más allá de eso, el DT se encargó de asegurar que aquellos que fueron citados, están ahí "para la Mayor" y pueden tener chances de quedarse.

"Si están acá, es para la Selección Mayor. Los Juegos Olímpicos son más adelante y ojalá puedan ir los chicos que (Javier) Mascherano llame. No los traemos solo para que rellenen. Somos conscientes de que se pueden quedar", sostuvo.