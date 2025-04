Piden la expulsión de Cata Gorostidi de Gran Hermano: las pruebas que la comprometen

Las maniobras contra Luz Tito desataron la polémica: acusan a la santafesina de violar el reglamento del reality y piden su salida inmediata.

Hoy 00:56

La estadía de Catalina Gorostidi en la casa de Gran Hermano pende de un hilo. La médica santafesina ingresó como reemplazo de Furia, quien abandonó voluntariamente el juego, y desde el primer instante declaró la guerra a Santiago "Tato" Algorta y, especialmente, a Luz Tito. Mientras crecía la preocupación por la salud de Catalina, también aumentaba la tensión con la jujeña, al punto que ahora son muchos los seguidores del programa que exigen su expulsión en la próxima gala.

El enfrentamiento entre Catalina y Luz se intensificó en los últimos días. En una charla con Eugenia, la pediatra acusó a Tito de esconder cigarrillos como parte de una estrategia de juego. "Luz también tiene puchos escondidos y nadie le dice nada", lanzó Catalina, sin darse cuenta de que estaba revelando información del exterior, lo cual está prohibido por el reglamento.

La polémica no quedó ahí. Catalina propuso un plan para entrar a la habitación de Luz, revisar sus pertenencias, ocultar algunos objetos y robarle los cigarrillos.

"Alguien me hace campana, se los sacamos, fuman y nadie dice nada. Yo estoy. Yo estoy. Si ustedes en algún momento del día me hacen campana yo voy y le reviso donde creo que los tiene, si los encontramos se los doy a ustedes y fingimos demencia", arengó la médica frente a sus compañeras.

Sandra, presente en la escena, no pudo ocultar su sorpresa y se quedó mirando hacia el jardín, visiblemente incómoda. Por su parte, Eugenia la enfrentó con una pregunta directa: "¿Cómo sabés vos que tiene Luz puchos escondidos?", a lo que Catalina respondió con seguridad: "¡Estoy segura, estoy segura!"

Catalina repitió la conversación con Sandra Priore, quien es conocida por su fuerte consumo de tabaco. Mientras charlaban en la cocina, Catalina insistió: "Tiene una caja entera sin abrir."

Esta afirmación despertó el interés inmediato de Priore, quien comenzó a interrogarla. La actitud de Catalina no dejó dudas para los internautas: estaba usando información externa para mover las piezas dentro de la casa.

La situación se agravó con otro episodio: Catalina se quitó el micrófono y alentó a otras participantes a hacer lo mismo, violando una de las normas básicas del programa. Junto a Lourdes, Sandra y Gabriela, se encerraron en una de las habitaciones y conversaron sin que las cámaras de audio captaran la charla. Este momento quedó registrado en la transmisión de streaming, aunque las advertencias del "Gran Hermano" nunca llegaron.

La frutilla del postre fue durante la fiesta del viernes. Con autorización del dueño de casa, Catalina y su grupo se apartaron del SUM para ejecutar su plan y hacerse con los paquetes de cigarrillos de Luz.

La encargada de revelar la maniobra fue Eugenia, quien le contó a Luz lo que había pasado. La reacción fue inmediata: Luz pidió salir del lugar para enfrentar a sus compañeras.

Ante estos hechos, los fanáticos de Gran Hermano no tardaron en pronunciarse en redes sociales, exigiendo la expulsión de Catalina por considerar que rompió las reglas de manera grave. La viralización de los videos alimentó la indignación, y muchos señalaron que este tipo de conductas ponen en riesgo la transparencia del juego. Ahora, la presión recae sobre la producción del programa, que deberá decidir si la santafesina cruza la puerta giratoria.