El tiempo para este domingo 21 de diciembre en Santiago del Estero: inestable con alerta por tormentas fuertes

El SMN prevé altas temperaturas, lluvias desde la madrugada y tormentas de variada intensidad durante la tarde y la noche.

Hoy 00:49

El tiempo para este domingo 21 de diciembre en Santiago del Estero estará marcado por la inestabilidad climática, altas temperaturas y probabilidad de tormentas, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada se espera cielo algo nublado, con probabilidad de lluvias desde la madrugada, que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima rondará los 25 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 35 grados, con una elevada sensación térmica producto de la humedad, que se ubica en torno al 77 por ciento.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el sector sudeste a una velocidad aproximada de 13 kilómetros por hora.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia. Según el organismo, se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Para la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40 y el 70 por ciento, con posibles tormentas aisladas.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante las tormentas.