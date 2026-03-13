Un motociclista fue hospitalizado tras un violento derrape en la Ruta 7

Dos trabajadores regresaban de su jornada laboral cuando perdieron el control del motovehículo en una zona de curvas.

Hoy 17:45

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes sobre la Ruta Provincial 7, en cercanías de la ciudad de Añatuya, donde dos hombres que circulaban en motocicleta derraparon en una zona de curvas, resultando uno de ellos con lesiones de consideración.

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El hecho ocurrió cuando los ocupantes del rodado regresaban de cumplir tareas laborales en el kilómetro 11. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del motovehículo y terminó derrapando sobre la calzada.

El conductor fue identificado como Sosa, de 60 años, con domicilio en el barrio Obrero, quien sufrió fractura de clavícula y múltiples escoriaciones, por lo que fue asistido en el lugar por personal de la ambulancia municipal.

Su acompañante, en tanto, presentó golpes leves y no requirió un traslado de urgencia.

Posteriormente, los profesionales de la salud trasladaron a Sosa hacia un centro asistencial privado de la ciudad de Añatuya para una mejor atención médica.

Mientras tanto, autoridades locales realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro vial.