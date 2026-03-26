Interés Gral Argentina: Qué saber sobre el recalentamiento del auto

El recalentamiento del auto es un problema común en Argentina, especialmente durante los días calurosos del verano, donde las temperaturas pueden superar los 30°C. Conocer qué hacer y qué no hacer puede salvar tu vehículo y garantizar tu seguridad en la ruta.

Hoy 01:52

En Argentina, el recalentamiento del auto es un problema que puede surgir en cualquier momento, especialmente en los meses de verano. Con temperaturas que a menudo superan los 30°C, es crucial que los conductores estén informados sobre cómo manejar esta situación para evitar daños mayores al motor.

Cuando un auto comienza a sobrecalentarse, es vital detenerse de inmediato en un lugar seguro. Continuar conduciendo puede causar daños permanentes al motor y otros componentes. Al detenerse, apague el motor y permita que se enfríe durante al menos 20 minutos antes de intentar abrir el capó.

Un aspecto importante a considerar es la verificación del nivel de refrigerante. Si el motor está recalentado, puede que el líquido refrigerante esté bajo. Es recomendable revisar el depósito de refrigerante y, si es necesario, agregar más, pero solo cuando el motor esté frío para evitar quemaduras.

Además, es crucial no abrir el tapón del radiador cuando el motor está caliente. Hacerlo puede provocar que el líquido hirviendo salga disparado, causando lesiones. Siempre espera a que el motor se enfríe antes de manipular cualquier componente del sistema de refrigeración.

En ocasiones, el recalentamiento puede ser causado por problemas mecánicos, como una bomba de agua defectuosa o un termostato que no funciona correctamente. Si el problema persiste, es recomendable llevar el vehículo a un mecánico especializado para realizar un diagnóstico completo y evitar futuros inconvenientes.

Finalmente, es importante recordar que el mantenimiento regular del auto puede prevenir el recalentamiento. Revisar el nivel de refrigerante, cambiar el aceite y verificar el sistema de enfriamiento son prácticas que todo conductor debe seguir. De esta forma, se puede reducir el riesgo de problemas relacionados con el recalentamiento del auto y asegurar un viaje más seguro y placentero.