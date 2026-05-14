El senador Zamora presentó un proyecto para crear la Cámara Federal de Apelaciones en Santiago del Estero

La iniciativa buscar fortalecer el acceso a la justicia en la Provincia.

Hoy 18:48

El senador nacional Gerardo Zamora anunció este jueves la presentación de un proyecto para la creación de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Santiago del Estero, una iniciativa que calificó como “un paso fundamental” para fortalecer el acceso a la justicia en la provincia.

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Asimismo, Zamora sostuvo que la medida permitirá contar con “una justicia más cercana, ágil y eficiente”, además de robustecer la estructura judicial federal santiagueña. El legislador remarcó que se trata de un reclamo histórico de la provincia y cuestionó que el tribunal de alzada continúe funcionando fuera del territorio santiagueño.

“Este es un reclamo de vieja data, para poner fin a un anacronismo y un agravio a la población santiagueña, como lo es que el tribunal de alzada siga funcionando en otra provincia”, expresó el senador. La iniciativa busca que las causas federales que se tramitan en Santiago del Estero puedan tener una instancia de revisión en la propia provincia, evitando traslados y demoras administrativas.