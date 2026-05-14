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Dieron de alta al paciente con hantavirus internado en Bariloche

El hombre, de 45 años, evolucionó favorablemente y continuará con controles médicos ambulatorios tras permanecer diez días internado en el Hospital Carrillo.

Hoy 19:10
Hospital Zonal Bariloche

El paciente que permanecía internado con hantavirus en la ciudad de San Carlos de Bariloche recibió el alta médica este jueves luego de presentar una evolución favorable, según informaron autoridades del Hospital Carrillo.

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El hombre, de 45 años, estuvo internado durante diez días y continuará ahora con un tratamiento y seguimiento ambulatorio a cargo del equipo de Infectología del centro de salud.

Durante su estadía en terapia intensiva, el caso generó preocupación debido a la relación con el brote registrado en el crucero MV Hondius, donde varios pasajeros contrajeron hantavirus y al menos tres personas murieron durante la travesía.

La directora del hospital, Myrna Lamberto, había confirmado previamente que el paciente presentaba la cepa andina del virus, característica de la región patagónica y la misma detectada en pasajeros de la embarcación con bandera de Países Bajos.

El crucero arribó días atrás al puerto de Tenerife y varios de sus pasajeros fueron derivados a hospitales para cumplir con protocolos sanitarios y cuarentena obligatoria.

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