En vivo: Quimsa va por la ventaja en la serie ante Instituto en Córdoba

La Fusión jugará esta noche el tercer punto de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet con la misión de recuperar la ventaja de localía y volver a ponerse arriba en la serie.

Hoy 21:01

Luego de dividir triunfos en Santiago del Estero, Quimsa visitará esta noche a Instituto de Córdoba por el tercer juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio de Atenas, donde la Fusión intentará dar un paso importante rumbo a las semifinales. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Asociación Atlética Quimsa