Los Juríes: investigan a un hombre que le disparó a un perro para proteger a sus hijos

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 7. El sospechoso aseguró que actuó para defender a sus hijos, mientras que la dueña del animal radicó la denuncia por maltrato.

Hoy 07:48

Un episodio de violencia generó conmoción en la ciudad de Los Juríes este martes por la tarde, luego de que un perro resultara herido de un disparo. El presunto autor, un hombre de 28 años, quedó supeditado a una investigación judicial bajo la carátula preliminar de maltrato animal.

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El hecho se registró alrededor de las 15:30 en la Ruta Provincial N.º 7, en inmediaciones de un taller mecánico. Tras un alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 48 acudieron al lugar para verificar lo sucedido y resguardar elementos de prueba.

Al ser entrevistado, el sospechoso admitió haber efectuado el disparo, aunque argumentó que lo hizo en el marco de una supuesta legítima defensa. Según su versión, el perro se encontraba suelto e intentó atacar a sus hijos menores mientras caminaban por la zona.

Durante el procedimiento, el hombre entregó voluntariamente un rifle de aire comprimido, de color negro y sin marca visible. Sin embargo, los investigadores advirtieron que el arma habría sido modificada para funcionar como un arma de fuego, por lo que fue secuestrada de inmediato por orden judicial.

En paralelo, la dueña del animal se presentó en la dependencia policial y formalizó la denuncia penal. De acuerdo con el primer informe veterinario, el perro sufrió una lesión leve, aunque permanece bajo observación por el tipo de impacto recibido.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho, establecer si existió un peligro real para los menores y definir las eventuales responsabilidades penales del acusado.