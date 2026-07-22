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Policiales

Tragedia vial en Pozuelos: un motociclista murió tras chocar de frente contra un auto

El siniestro ocurrió en la madrugada de éste miércoles alrededor de las 6 de la madrugada, sobre la Ruta Provincial 33 en la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo.

Hoy 08:49
Así quedaron los vehículos

La víctima fue identificada como Miguel Alejandro Gallo, de 20 años, con domicilio en la localidad de Cañada del Monte departamento Río Hondo, quien circulaba en una motocicleta Honda en sentido oeste-este.

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Por causas que son materia de investigación, el motociclista impactó de manera frontal contra un Toyota Corolla conducido por Nicolás Alejandro Mamaní, funcionario policial con domicilio en Tafí del Valle (Tucumán), quien viajaba acompañado por su pareja y se desplazaba en sentido contrario (este-oeste).

La motocicleta de la víctima La motocicleta de la víctima

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Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias del trágico hecho bajo directivas de la fiscal Pérez Vicens.

Se realizó test de alcoholemia al conductor del auto arrojando resultado negativo y fue trasladado y alojado en la Comisaría 58 de El Charco en calidad de demorado por disposición de la fiscal interviniente.

TEMAS Termas de Río Hondo Policía de Santiago del Estero Seguridad vial
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