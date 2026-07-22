Caso Furth Automotores: la estafa superaría los $300 millones y se esperan nuevas imputaciones

El fiscal Diego Cortés advirtió que la causa podría ampliarse a más implicados. Analizan nuevas denuncias, posibles allanamientos y crece la lista de damnificados.

Hoy 06:52

La investigación por la presunta estafa en la firma Furth Automotores continúa avanzando y suma nuevos elementos que podrían ampliar el alcance del caso. El fiscal Diego Cortés reveló que el perjuicio económico superaría los $300.000.000 y anticipó que se vienen nuevas imputaciones y medidas judiciales en los próximos días.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una audiencia en la que también se debatió la situación del jefe de Ventas, Matías Llado, uno de los principales señalados en el expediente. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de eximición de prisión planteado por su defensa.

Según explicó Cortés, la denuncia fue presentada el 15 de julio por el gerente general de la empresa, Gerardo Caro, y en esta etapa inicial el hecho es investigado como una presunta estafa. A partir de allí, se inició una revisión interna que dejó al descubierto importantes irregularidades.

Faltantes y registros inconsistentes

De acuerdo con la investigación, el sistema de la concesionaria indicaba la existencia de unas 700 unidades disponibles para la venta, pero al realizar un control físico en los depósitos, se detectó un número considerablemente menor de vehículos.

La situación fue advertida por el área contable. Un profesional de apellido Hoyos habría informado que existían indicios de salida de vehículos sin registración, lo que encendió las alarmas dentro de la firma.

Además, según lo expuesto por el fiscal, el propio contador declaró que Llado se mostró nervioso al conocerse las inconsistencias y que incluso le habría ofrecido dinero para incorporar unidades al sistema.

“No quisimos quedarnos solo con ese plano de investigación”, señaló Cortés, quien detalló que ya existen al menos cinco o seis casos concretos con testimonios en curso.

La causa podría ampliarse

El fiscal fue enfático al remarcar que la investigación no se limitaría a un solo sospechoso. “Entendemos que hay más personas involucradas. Se vienen imputaciones y procedimientos”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de nuevos allanamientos.

En paralelo, abogados de damnificados preparan una batería de denuncias que podrían involucrar a distintos sectores de la empresa. Entre las irregularidades señaladas figuran vehículos sin patentes, unidades 0 km con doble titularidad y documentación presuntamente clonada.

Uno de los casos más llamativos sería el de un agenciero del interior provincial que habría transferido varios millones por la compra de diez camionetas que nunca fueron entregadas.

La defensa cuestiona la investigación

Por su parte, el abogado defensor de Llado, Miguel Torres, pidió la eximición de prisión de su cliente y cuestionó que la investigación esté centrada exclusivamente en él.

“Es un contrasentido que solo se lo acuse a mi representado”, sostuvo el letrado, quien además sugirió que la responsabilidad podría alcanzar a niveles superiores dentro de la firma.

En ese marco, deslizó sospechas sobre el gerente general al mencionar operaciones de alto valor, como la compra de caballos, que —según planteó— deberían ser investigadas.

Pruebas clave y testimonios

La causa también se nutre de testimonios de clientes que denunciaron haber realizado pagos sin recibir comprobantes oficiales e incluso haber transferido dinero a cuentas personales.

Asimismo, el fiscal indicó que imágenes de cámaras de seguridad incorporadas al expediente mostrarían a Llado recibiendo dinero en efectivo y retirando dólares de una caja, material que fue secuestrado en un reciente allanamiento.

Tras la audiencia, la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, decidió postergar su resolución sobre los planteos de la defensa hasta este miércoles, cuando dará a conocer su decisión.

Mientras tanto, la causa sigue en expansión y todo indica que en los próximos días podría sumar nuevos imputados y profundizar las medidas investigativas.