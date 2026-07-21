La Municipalidad habilitará este miércoles la remodelación integral y puesta en valor y del Teatro del Pueblo

La intendente Norma Fuentes encabezará este miércoles el acto de reapertura del emblemático espacio cultural, que fue remodelado y modernizado para volver a recibir actividades artísticas y comunitarias.

Hoy 23:21

La Municipalidad de la Capital, en un acto encabezado por la intendente, Ing. Norma Fuentes, habilitará la puesta en valor y reapertura del Teatro del Pueblo, uno de los espacios culturales más queridos y significativos de la ciudad.

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El evento se llevará a cabo desde las 20 horas en el edificio ubicado en el parque Oeste, marcando el regreso de la actividad artística a este icónico escenario luego de un exhaustivo proceso de remodelación integral, refuncionalización y modernización.

Las tareas realizadas incluyen una mejor acústica, la renovación integral de espacios, revestimientos y pintura, así como la actualización completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias, garantizando un espacio confortable, accesible y funcional para el desarrollo de actividades artísticas y comunitarias.

La velada de reapertura contará con un programa artístico que celebra la identidad cultural santiagueña: En primer lugar se llevará a cabo la intervención "Circo Criollo", a cargo del reconocido Grupo de Teatro Independiente "La Mueca"; más tarde se realizará la actuación del Ballet Folklórico Jorge Newbery; luego se llevará a cano la escena teatral "Breve historia de la autonomía provincial", a cargo de Machy Kairuz; y el cierra estará a cargo de la Compañía de la Compañía de Baile "Danza Asi".