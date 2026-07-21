Gustavo Miranda presenta su plan de gestión y busca la intendencia de La Banda

El candidato del Movimiento Fuerza Vecinal detalló en Libertad de Opinión sus propuestas de descentralización, seguridad, educación y transporte a días de las elecciones municipales.

Hoy 23:23

A pocos días de los comicios, Gustavo Miranda, candidato a intendente de la ciudad de La Banda por el Movimiento Fuerza Vecinal, dialogó con Libertad de Opinión sobre los principales desafíos de la ciudad y su plan de gobierno.

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Miranda destacó que "la ciudad ha sufrido décadas de descuido y falta de atención a los vecinos", y planteó que su propuesta busca escuchar a los barrios y ofrecer soluciones concretas: desde la descentralización municipal con la creación de 10 comunas, hasta mejoras en educación, salud, transporte y seguridad.

Sobre los candidatos a concejales que integran su lista, señaló que todos son vecinos del barrio, profesionales y comprometidos con la comunidad, con un enfoque en la participación activa y la protección de los derechos de los habitantes.

En materia de infraestructura y servicios, Miranda adelantó planes para "ampliar jardines municipales, fortalecer los Centros de Atención Médica (CAM) y mejorar el transporte urbano e interurbano, asegurando recorridos más seguros y cobertura completa desde el centro hacia los barrios".

El candidato concluyó su mensaje dirigido a los electores: "Desde el primer momento hemos trabajado para ser la mejor opción, cambiar esta situación de décadas y garantizar un gobierno austero, honesto y eficiente. Con su apoyo, habrá un antes y un después para nuestra ciudad".