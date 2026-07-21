Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 13º
X
Locales

Gustavo Miranda presenta su plan de gestión y busca la intendencia de La Banda

El candidato del Movimiento Fuerza Vecinal detalló en Libertad de Opinión sus propuestas de descentralización, seguridad, educación y transporte a días de las elecciones municipales.

Hoy 23:23

A pocos días de los comicios, Gustavo Miranda, candidato a intendente de la ciudad de La Banda por el Movimiento Fuerza Vecinal, dialogó con Libertad de Opinión sobre los principales desafíos de la ciudad y su plan de gobierno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Miranda destacó que "la ciudad ha sufrido décadas de descuido y falta de atención a los vecinos", y planteó que su propuesta busca escuchar a los barrios y ofrecer soluciones concretas: desde la descentralización municipal con la creación de 10 comunas, hasta mejoras en educación, salud, transporte y seguridad.

Sobre los candidatos a concejales que integran su lista, señaló que todos son vecinos del barrio, profesionales y comprometidos con la comunidad, con un enfoque en la participación activa y la protección de los derechos de los habitantes.

En materia de infraestructura y servicios, Miranda adelantó planes para "ampliar jardines municipales, fortalecer los Centros de Atención Médica (CAM) y mejorar el transporte urbano e interurbano, asegurando recorridos más seguros y cobertura completa desde el centro hacia los barrios".

El candidato concluyó su mensaje dirigido a los electores: "Desde el primer momento hemos trabajado para ser la mejor opción, cambiar esta situación de décadas y garantizar un gobierno austero, honesto y eficiente. Con su apoyo, habrá un antes y un después para nuestra ciudad".

TEMAS Libertad de Opinión Gustavo Miranda
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El padre de Alexis Mac Allister reveló qué le dijo su hijo sobre los rumores en el vestuario
  2. 2. Una persona muere y dos sufren graves heridas en un impresionante choque frontal de camiones
  3. 3. Quién era Cristian Gerez, el policía santiagueño asesinado a tiros por motochorros
  4. 4. Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo
  5. 5. Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT