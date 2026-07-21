Miguel Torres en Libertad de Opinión: "La gente está cansada de que sean siempre los mismos"

El candidato a intendente de La Banda por La Libertad Avanza participó de Libertad de Opinión, donde afirmó que su espacio representa una alternativa integrada por personas provenientes de la actividad privada.

Hoy 23:06

Las elecciones municipales del próximo 2 de agosto marcarán la renovación de autoridades en distintas ciudades de Santiago del Estero, entre ellas La Banda, donde diferentes fuerzas políticas buscan llegar a la Intendencia con propuestas para los próximos cuatro años de gestión.

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En este contexto, el candidato a intendente de La Libertad Avanza, Miguel Torres, participó del programa Libertad de Opinión, donde sostuvo que durante la campaña percibe un fuerte reclamo de cambio por parte de los vecinos.

"La gente, cuando habla con uno, es muy clara. Tal vez te dicen: 'No sé a quién voy a votar, pero sí sé a quién no voy a votar'. Por lo cual está cansada de que sean siempre los mismos", expresó.

En esa línea, aseguró que el espacio que integra representa "la única opción independiente, libre y nueva", al remarcar que todos los integrantes de las listas provienen de la actividad privada y decidieron involucrarse en política con el objetivo de impulsar un cambio en la ciudad.

Al referirse a las prioridades de una eventual gestión, Torres diferenció entre los proyectos de largo plazo y las cuestiones que consideró "urgentes y necesarias".

Entre ellas mencionó el bacheo, el estado de las calles, la falta de agua potable, la ausencia de cloacas en algunos barrios, la iluminación, los basurales a cielo abierto, la recolección de residuos, el transporte público y la seguridad.

"Hoy la gente no te pide nada extravagante. Te pide cuestiones básicas", afirmó, al tiempo que consideró que existe un deterioro sostenido de la ciudad y un creciente malestar de los vecinos con el funcionamiento del sistema político.

Otro de los ejes centrales de su propuesta está relacionado con la generación de empleo. En ese sentido, planteó la necesidad de promover la llegada de inversiones privadas mediante incentivos municipales.

Según explicó, propone ceder inmuebles municipales por períodos de entre 20 y 30 años, facilitar la radicación de empresas y eximirlas del pago de determinadas tasas, con la condición de que el 85% de los trabajadores sean bandeños.

"Hoy los chicos no tienen trabajo, tienen que irse a otro lugar y eso tenemos que tratar también con un poco de urgencia", manifestó.

Durante la entrevista también hizo referencia a la situación del cementerio municipal y sostuvo que será uno de los temas a abordar.

"Necesitamos primero reconstruirlo, reparar el cementerio y también crear un cementerio nuevo. No se puede estar en esas condiciones", expresó.

Consultado sobre la relación entre el municipio y la Provincia, Torres sostuvo que un intendente debe defender los recursos de la ciudad.

"Si Dios me da la posibilidad de llegar, vamos a exigir la coparticipación que corresponde", señaló.

En materia de desarrollo económico, propuso la creación de un polo gastronómico y cultural, con el objetivo de integrar la actividad comercial, gastronómica y artística de La Banda para incentivar el crecimiento del sector.

Finalmente, al dirigirse a los vecinos, volvió a diferenciarse de los espacios tradicionales.

"Creo que somos el único partido realmente independiente y con la libertad para decir y hacer lo que creemos para mejorar La Banda", concluyó.