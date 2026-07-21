Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo

El astro argentino y su familia viajaron en un vuelo privado y permanecerán unos días en su ciudad natal antes de reincorporarse al Inter Miami.

Hoy 06:52

Luego del recibimiento al plantel de la selección argentina un día después de haber finalizado la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

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Tanto La Pulga como Rodrigo De Paul habían permanecido en Estados Unidos tras la derrota de Argentina ante España en el MetLife Stadium, en la final del Mundial disputada el domingo 19.

Messi viajó primero de Nueva York a Miami y, desde allí, emprendió vuelo en un avión privado con destino a su ciudad natal. Se espera que Messi pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes.

Luego, el rosarino volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.