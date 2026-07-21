El Gobierno reactiva su agenda legislativa tras el Mundial con foco en tres reformas clave

El oficialismo busca ordenar su estrategia parlamentaria tras el receso invernal, con una reunión clave en Casa Rosada encabezada por Karina Milei.

Hoy 11:08

Finalizado el Mundial 2026, el Gobierno nacional reunirá este martes a su mesa política en la Casa Rosada para definir cómo avanzará con sus reformas en el Congreso una vez terminado el receso invernal.

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La reunión fue convocada para las 13, dos horas después de la conferencia de prensa semanal del vocero Adrián Ravier, y volverá a contar con el elenco habitual que encabeza la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

También se espera la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

El encuentro continuará con la agenda de las últimas reuniones y tendrá como eje principal los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso tras la pausa invernal.

El primer desafío legislativo para la Casa Rosada llegará el 6 de agosto, cuando el Senado vuelva a sesionar para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El proyecto sufrió un traspié la semana pasada al no reunir los apoyos necesarios para avanzar con uno de sus puntos centrales: la habilitación de venta de tierras a extranjeros.

Tras esa fallida sesión, el presidente Javier Milei cuestionó a quienes se opusieron al proyecto durante un discurso en la Bolsa de Comercio. “Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad en base al orden liberal son los enemigos del progreso”, expresó.

Otro de los temas prioritarios para el Gobierno será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que podría ser enviada al Congreso en agosto. El texto, elaborado por el propio Presidente, busca revertir los cambios establecidos en 2012 y devolverle a la autoridad monetaria una función central: preservar el valor de la moneda.

La iniciativa propone que el Estado no pueda tener déficit y que el Banco Central no pueda asistir al Tesoro para financiarlo. Además, plantea endurecer el régimen de sanciones para futuros funcionarios que autoricen la emisión de moneda con ese objetivo y fortalecer el esquema de gobernanza del organismo.

La agenda legislativa también incluye los cambios al régimen de Zona Fría, una propuesta que busca limitar los subsidios a las tarifas de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. De avanzar, el beneficio dejaría de alcanzar a millones de usuarios de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En paralelo, el Gobierno enviará este jueves modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar y reforzar el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias. Para explicar los cambios, está prevista una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía este miércoles.

Por otra parte, las negociaciones por la reforma electoral continúan empantanadas debido a la resistencia de bloques aliados en el Congreso a avanzar con la eliminación de las PASO.