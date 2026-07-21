El beso entre dos campeones de España que se volvió viral en pleno festejo

El gesto entre Unai Simón y Yeremi Pino fue captado por la transmisión oficial durante la caravana en Madrid y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Hoy 13:02

La Selección de España celebró ayer en Madrid la obtención de la Copa del Mundo 2026, luego de vencer a Argentina por 1 a 0 en la final. La consagración reunió a una multitud en las calles de la capital española y dejó varias postales que comenzaron a circular en redes sociales.

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Una de las imágenes más comentadas de la jornada tuvo como protagonistas a dos integrantes del plantel campeón: el arquero Unai Simón y el delantero Yeremi Pino.

La secuencia ocurrió arriba del micro que trasladaba a los futbolistas durante los festejos. Mientras los jugadores festejaban junto a los hinchas, Pino sacó la lengua y movió la cabeza al ritmo de la música. En ese momento, Simón se acercó en tono de broma y amagó con darle un beso.

Lejos de correrse, el atacante redobló la apuesta y lanzó: “Dame un pico, dame un pico”. El arquero no dudó y ambos terminaron dándose un beso ante la mirada de sus compañeros.

El momento fue captado por la transmisión oficial de la celebración y rápidamente se viralizó. Tras la escena, Pino miró a cámara con gesto de sorpresa, mientras otro futbolista se reía de lo ocurrido.

El video se convirtió en una de las perlitas de los festejos de España, que celebró en Madrid su segundo título mundial tras derrotar a la Selección Argentina en la final.