"El país más racista del mundo": Samuel L. Jackson compartió un duro mensaje contra Argentina

El reconocido actor estadounidense republicó un polémico mensaje en sus historias de Instagram en el que cuestionaba a la Argentina y a quienes alentaron a la Selección durante el Mundial. La publicación generó una fuerte reacción en redes sociales.

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Samuel L. Jackson quedó envuelto en una fuerte polémica luego de compartir en sus historias de Instagram una publicación con duras críticas hacia la Argentina. El mensaje, difundido pocas horas después de la final del Mundial 2026, cuestionaba a quienes alentaron a la Selección argentina y calificaba al país como "el más racista del mundo".

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Aunque el texto no fue escrito por el propio actor, sí fue republicado desde su cuenta oficial, que cuenta con millones de seguidores. La publicación comenzaba con la frase "Queridas personas negras" y continuaba con un pedido: "Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa del Mundo". Luego agregaba: "Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo".

El posteo también incluía una imagen editada de Samuel L. Jackson con la camiseta de la Selección argentina, caracterizado como Stephen, el personaje que interpretó en la película Django sin cadenas, dirigida por Quentin Tarantino. En el filme, Stephen es un mayordomo que defiende el sistema esclavista, por lo que la imagen fue interpretada como una fuerte crítica hacia quienes apoyaban al seleccionado argentino.

La publicación no tardó en viralizarse y dividió opiniones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron el mensaje compartido por el actor, otros rechazaron la generalización sobre la Argentina y cuestionaron que difundiera ese contenido desde una cuenta con tanta repercusión internacional.

Entre las respuestas más comentadas estuvo la de la escritora Flor Freijo, quien cuestionó las afirmaciones y recordó distintos episodios de discriminación racial ocurridos en Estados Unidos, generando un intenso debate entre usuarios de distintas partes del mundo.