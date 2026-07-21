Susto por la salud del Indio Froilán: estuvo internado y ya fue dado de alta

El reconocido luthier santiagueño fue trasladado al Hospital Independencia luego de descompensarse. Permaneció varias horas en observación, le realizaron estudios y continuará la recuperación en su domicilio.

Hoy 00:34

El reconocido luthier santiagueño Froilán González, de 73 años, recibió el alta médica este lunes por la tarde luego de haber sido internado tras sufrir una descompensación en su domicilio.

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El episodio se registró alrededor de las 11 de la mañana, cuando debió ser asistido por personal del servicio de emergencias y trasladado al Hospital Independencia, donde permaneció varias horas en observación mientras era sometido a distintos estudios para determinar el origen del cuadro.

De acuerdo con la información que trascendió, los médicos diagnosticaron un broncoespasmo y, durante la atención, también realizaron una radiografía y una tomografía para descartar complicaciones respiratorias. Finalmente, los estudios permitieron detectar un principio de neumonía, por lo que se indicó un tratamiento con medicación.

Tras evolucionar favorablemente, el artista recibió el alta médica cerca de las 19 y regresó a su domicilio, donde deberá continuar con reposo y cumplir las indicaciones de los profesionales.

El episodio generó preocupación entre familiares, amigos y seguidores del querido referente de la cultura santiagueña, aunque con el correr de las horas se confirmó que su estado de salud es bueno y que continuará su recuperación de manera ambulatoria.