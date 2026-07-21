Sadie Sink mantiene el misterio sobre su papel en Spider-Man: Brand New Day pero aclara: "No soy la Tía May"

La actriz adelantó algunos detalles de su personaje en la nueva película de Spider-Man, aunque evitó revelar su verdadera identidad.

Hoy 08:02

La actriz Sadie Sink continúa jugando al misterio en torno a su participación en la esperada película Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno genera gran expectativa entre los fanáticos del universo Marvel.

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En un video difundido por Sony Pictures, la intérprete respondió a las múltiples teorías que circulan sobre su personaje. “Desde que salió el tráiler, vi muchísimas especulaciones sobre a quién interpreto”, comentó con humor.

En ese contexto, decidió dar tres “respuestas confirmadas”, aunque sin despejar la incógnita principal. “No soy la Tía May”, bromeó, en referencia al personaje que interpretó Marisa Tomei y que tuvo un desenlace trágico en Spider-Man: No Way Home.

Luego agregó: “Puedo confirmar que estoy en la película. Pero para saber quién soy realmente, tendrán que verla en el cine”.

Experiencia en el set y elenco destacado

Más allá del misterio, Sink destacó su experiencia durante el rodaje y el recibimiento que tuvo por parte del protagonista, Tom Holland. “Fue interesante entrar en ese mundo como alguien nuevo, pero él fue muy cálido y todo el equipo también. Me sentí muy cómoda”, señaló en una entrevista.

La película contará además con la participación de Zendaya, Jon Bernthal, Liza Colón-Zayas y Mark Ruffalo.

Una nueva etapa para Peter Parker

Según la sinopsis oficial, la historia mostrará a Peter Parker enfrentando una nueva etapa como Spider-Man en un mundo que ya no lo recuerda, mientras intenta lidiar con la distancia de sus seres queridos y una amenaza inédita.

Por ahora, el rol de Sadie Sink sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la producción, alimentando la expectativa de los seguidores de la saga.