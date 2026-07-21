Denunció que su ex le robó 1.200 dólares, $300 mil y joyas de una caja de seguridad en barrio Cabildo

La mujer aseguró que el hombre conocía la combinación del dispositivo donde guardaba sus pertenencias. La Justicia investiga el presunto hurto.

Hoy 11:50

Una mujer denunció un millonario hurto en su vivienda del barrio Cabildo y señaló como principal sospechoso a su expareja, a quien acusó de ingresar al domicilio y llevarse dinero y objetos de valor que estaban guardados en una caja de seguridad.

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De acuerdo con la denuncia realizada ante las autoridades, la damnificada descubrió el faltante cuando ingresó a una de las habitaciones de la casa y constató que ya no se encontraban allí una suma de 1.200 dólares, $300.000 en efectivo y varias joyas de distinto valor.

La mujer manifestó que las pertenencias estaban protegidas dentro de una caja de seguridad instalada en el inmueble y que su expareja habría podido acceder a ella debido a que conocía la combinación del dispositivo.

El acusado es un hombre de 73 años, con domicilio en el barrio Centro, quien quedó señalado en la investigación como presunto autor del hecho. Según la denunciante, no habría sido necesario forzar la vivienda ni provocar daños para concretar la sustracción.

Tras la denuncia, tomó intervención la fiscal de turno de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. Judith Díaz, quien dispuso la participación de la División Robos y Hurtos y de Policía Científica.

Los investigadores trabajarán en la recolección de pruebas y en las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la causa.