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Locales

El gobernador Elías Suárez inauguró una planta potabilizadora de agua y viviendas sociales en Pampa de los Guanacos

La obra beneficiará de manera directa a más de 18.000 habitantes del departamento Copo. Además, el mandatario provincial dejó habilitadas 24 viviendas sociales para familias de la zona.

Hoy 10:39
Elías Suárez

El gobernador Elías Suárez inauguró este martes por la mañana en Pampa de los Guanacos, departamento Copo, una moderna planta potabilizadora de agua que beneficiará a mas de 18.000 habitantes de forma directa y, ademas, 24 viviendas sociales.

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