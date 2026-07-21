El gobernador Elías Suárez inauguró una planta potabilizadora de agua y viviendas sociales en Pampa de los Guanacos

La obra beneficiará de manera directa a más de 18.000 habitantes del departamento Copo. Además, el mandatario provincial dejó habilitadas 24 viviendas sociales para familias de la zona.
El gobernador Elías Suárez inauguró este martes por la mañana en Pampa de los Guanacos, departamento Copo, una moderna planta potabilizadora de agua que beneficiará a mas de 18.000 habitantes de forma directa y, ademas, 24 viviendas sociales.
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