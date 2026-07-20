Javier Milei reveló por qué la Selección decidió no hacer festejos tras el Mundial

El Presidente aseguró que el Gobierno ofreció seis alternativas para recibir al plantel, pero los jugadores optaron por no celebrar tras perder la final ante España. También respaldó la decisión de Lionel Messi de viajar a Rosario.

Hoy 21:48

El presidente Javier Milei se refirió al regreso de la Selección argentina luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y reveló que el Gobierno puso a disposición del plantel distintas alternativas para realizar un recibimiento junto a los hinchas. Sin embargo, aseguró que fueron los propios jugadores quienes decidieron no llevar adelante ningún festejo por el dolor que les provocó haber quedado tan cerca del título.

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Así lo expresó el mandatario durante una entrevista televisiva, en la que explicó que se trabajó junto a distintos organismos para organizar un posible homenaje al seleccionado. "A los jugadores se les dio la opción de seis posibles festejos. Ellos, frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, el más importante de la historia", sostuvo.

En ese sentido, Milei consideró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni merecía un reconocimiento por el ciclo que construyó en los últimos años y destacó el esfuerzo realizado durante la Copa del Mundo. "En los últimos tres Mundiales jugó cuatro finales y ganó una. Frente al desempeño que tuvieron y los valores que mostraron dentro de la cancha había que homenajearlos", afirmó.

Además, justificó que el Gobierno analizara la posibilidad de decretar un feriado nacional en caso de que se concretara un recibimiento masivo. Según explicó, se trataba de una situación excepcional por la magnitud del logro deportivo. "Estamos hablando de un evento extraordinario. No me parece normal que un equipo llegue a tres finales de cuatro. Son 195 países y nosotros estuvimos otra vez entre los dos mejores del mundo", remarcó.

Durante la entrevista con LN+, el Presidente también respaldó la decisión de Lionel Messi, quien no regresó al país junto al resto de la delegación y viajó directamente a Rosario para compartir unos días con su familia antes de reincorporarse al Inter Miami.

"Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien. No hay palabras para describirlo. Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso", expresó sobre el capitán argentino.

Asimismo, volvió a elogiar a Messi, a quien definió como "el mejor de todos los tiempos", y destacó el liderazgo de Lionel Scaloni, al sostener que "cuando termine su carrera como entrenador tendrá un lugar reservado en las mejores universidades del mundo para enseñar liderazgo".

Por otra parte, Milei cuestionó a dirigentes y sectores políticos que, según afirmó, deseaban una derrota de la Selección durante el Mundial. Sin mencionar nombres, aseguró que el torneo dejó al descubierto "la miserabilidad" de algunos espacios y calificó a sus críticos como "mononeuronales termo".

Finalmente, el mandatario también hizo referencia al gesto del plantel en la semifinal ante Inglaterra, cuando los futbolistas manifestaron su respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y destacó ese episodio como uno de los momentos más significativos del recorrido de la Albiceleste en la Copa del Mundo.