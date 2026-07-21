La historia del granizo y su impacto en la agricultura

El granizo es un fenómeno meteorológico que puede causar daños significativos, con tormentas capaces de producir granizo de hasta 10 cm de diámetro. Entender su formación y características es clave para prevenir sus efectos adversos.

Hoy 06:04

El granizo es un fenómeno meteorológico que se produce durante tormentas eléctricas intensas, y se forma cuando las gotas de agua son impulsadas hacia arriba por corrientes de aire cálido, donde se congelan y se convierten en granos de hielo. Este proceso puede dar lugar a granizo de diferentes tamaños, desde pequeños pellets hasta grandes bolas que pueden causar daños severos.

Los granos de granizo se forman en nubes cumulonimbus, que son nubes de tormenta que alcanzan grandes altitudes. A medida que las corrientes de aire ascendentes llevan las gotas de agua hacia la parte superior de la nube, estas se congelan y pueden ser llevadas hacia abajo por corrientes descendentes, donde se acumulan más capas de hielo antes de caer a la tierra.

En la década de 1980, se registraron tormentas de granizo en Argentina que causaron pérdidas millonarias en la agricultura. El granizo no solo afecta cosechas, sino que también puede dañar vehículos, techos y causar lesiones a personas. Esto ha llevado a la implementación de sistemas de alerta temprana y técnicas de mitigación en áreas vulnerables.

Un dato interesante sobre el granizo es que, a diferencia de la nieve, que se forma a partir de cristales de hielo en condiciones frías, el granizo se produce en climas cálidos y húmedos. Esto lo convierte en un fenómeno típico de la primavera y el verano en muchas regiones, incluida Argentina.

El tamaño del granizo puede variar significativamente; en algunas tormentas se han registrado bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf o incluso más grandes. Estos eventos extremos son relativamente raros, pero cuando ocurren, pueden tener un impacto devastador en la infraestructura y la agricultura local.

Desde el punto de vista científico, el estudio del granizo ha avanzado mucho, y se utilizan tecnologías como radares meteorológicos y satélites para monitorear su formación. A través de estos avances, los meteorólogos pueden predecir mejor cuándo y dónde se producirá el granizo, lo que permite a las comunidades prepararse y reducir daños.

Finalmente, la historia del granizo está marcada por su influencia en la cultura y las prácticas agrícolas a lo largo de los siglos. En muchas culturas, ha sido considerado un fenómeno temido, y las leyendas sobre su origen y efectos han circulado durante generaciones, reflejando la conexión entre el clima y la vida cotidiana de las personas.