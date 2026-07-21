Crecen los casos de chikungunya en Argentina: sumaron 51 nuevos contagios

El total de la temporada llegó a 2.883 casos confirmados y probables, mientras el sistema sanitario mantiene la vigilancia sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos.

Hoy 10:35

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que se notificaron 51 nuevos casos de fiebre chikungunya, de los cuales solo uno corresponde a la semana epidemiológica (SE) 27 por fecha de inicio de síntomas, siendo los demás registros demorados de semanas previas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que el total de casos de la temporada asciende a 2.883 confirmados y probables, de los cuales 96% (2.773 casos) se localiza en la región Noroeste de Argentina (NOA), con focos principales en Salta, Tucumán y Jujuy.

De acuerdo a la información brindada por el BEN de la SE 27, la situación del dengue en Argentina se mantiene sin cambios y en un escenario de bajo riesgo, ya que no se notificaron nuevos casos confirmados desde la SE 22.

En tanto, se indicó que se sostienen los 69 casos confirmados por laboratorio en la temporada 2025/2026 y, si bien durante la SE 27, se notificaron 94 nuevos casos sospechosos, 59 ya fueron descartados y el resto, permanece en estudio.