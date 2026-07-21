Roger Elías Nediani destacó las obras de alumbrado público realizadas para modernizar e iluminar la ciudad

El intendente resaltó el recambio de luminarias por tecnología LED, la incorporación de más de 600 nuevos puntos de luz y los trabajos ejecutados en avenidas, barrios y espacios públicos de la ciudad.

Hoy 12:43

El intendente Roger Elías Nediani destacó las importantes obras de modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de alumbrado público ejecutadas en distintos sectores de la ciudad, las cuales forman parte del plan integral de obras públicas desarrollado durante su gestión para fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los vecinos.

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En ese sentido, remarcó que se llevó adelante un importante proceso de recambio de luminarias tradicionales por tecnología LED, permitiendo optimizar la eficiencia energética, ampliar la cobertura lumínica y reducir los costos de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de este sistema.

Entre las principales intervenciones realizadas se encuentra la ejecución de bases, columnas, cableado e instalación de luminarias LED sobre la avenida Libertador, desde Ruta Provincial N.º 1 hasta calle Los Molinos, además del recambio lumínico en la misma arteria, desde avenida Belgrano hasta Ruta Provincial N.º 1.

Asimismo, se concretó la obra de alumbrado con más de 600 nuevos puntos de iluminación en los corredores Besares–República del Líbano y Mitre–Quintana, mejorando significativamente la iluminación en sectores de gran circulación.

También se ejecutaron trabajos de instalación y renovación de luminarias en espacios públicos como la Plaza del barrio Avenida, Plaza Ricardo Rojas, el Veredón entre Alem y Aristóbulo del Valle y el microcentro comercial. A ello se sumó la conexión de nuevas líneas eléctricas en el pasaje Chaco, entre Entre Ríos y el canal.

Las tareas incluyeron además el recambio de luminarias y el mantenimiento del sistema de alumbrado en los barrios Banfield, 17 de Octubre, Nuevo Central Argentino, Ampliación Primero de Mayo, Polear, San Fernando, Paraíso, Constitución, Dorrego, Ramos Taboada, El Tuscal, El Rincón, Salido y otros sectores de la ciudad, junto con la reparación del tendido eléctrico sobre avenida Belgrano.

"Estas obras representan una inversión que mejora la vida cotidiana de los vecinos. Contar con calles y espacios públicos mejor iluminados significa más seguridad, mayor integración de los barrios y una ciudad que continúa creciendo con infraestructura de calidad", expresó el intendente Roger Elías Nediani.

De esta manera, las obras de alumbrado público se consolidan como una parte fundamental del plan de infraestructura ejecutado por la gestión municipal, contribuyendo a una ciudad más moderna, segura y eficiente para todos los bandeños.