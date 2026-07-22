La actividad económica cayó 0,5% en mayo y acumula dos meses consecutivos de retroceso

El Indec informó una nueva baja mensual del EMAE, aunque en la comparación interanual registró un leve crecimiento de 0,2%. La minería y el agro impulsaron el índice, mientras que la industria y el comercio volvieron a mostrar caídas.

Hoy 18:48

La actividad económica volvió a registrar una contracción en mayo. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec, el nivel de actividad retrocedió 0,5% respecto de abril, marcando el segundo descenso mensual consecutivo, luego de la caída de 1,5% registrada en el cuarto mes del año.

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En la comparación con mayo de 2025, el indicador mostró un crecimiento de apenas 0,2%, reflejando una recuperación moderada impulsada por algunos sectores específicos de la economía.

Entre las actividades con mejor desempeño se destacaron Explotación de minas y canteras, que creció 15,7% interanual, y Electricidad, gas y agua, con una suba del 8%. A su vez, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 4,6%, convirtiéndose en uno de los principales motores del resultado positivo del índice.

En conjunto, el agro y la minería aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE, compensando parcialmente el desempeño negativo de otros sectores.

En contraste, la pesca registró la mayor caída del período, con un retroceso del 29,3%, mientras que la industria manufacturera (-5,6%) y el comercio mayorista y minorista (-4,3%) también mostraron bajas significativas. Estos tres rubros restaron, en conjunto, 1,4 puntos porcentuales al resultado general.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la actividad acumula un crecimiento del 1,7% en los primeros cinco meses de 2026 respecto del mismo período del año anterior. Además, remarcó que el indicador de tendencia-ciclo registró una nueva mejora mensual y mantiene 26 meses consecutivos de expansión.

Sin embargo, analistas privados consideraron que los datos estuvieron por debajo de las expectativas. Economistas señalaron que el buen desempeño del agro y la minería no logró compensar la debilidad de la industria, el comercio y otros sectores vinculados al consumo interno.

De cara al segundo semestre, el Gobierno apuesta a que la construcción impulse la recuperación económica, a través de nuevas medidas para fomentar el crédito hipotecario, reactivar obras y promover inversiones en infraestructura. No obstante, especialistas advierten que la economía continúa mostrando un comportamiento desigual, con sectores dinámicos como la energía y la minería conviviendo con una industria y un comercio que aún no logran consolidar una recuperación sostenida.