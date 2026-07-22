Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y defendió a Mauro Icardi: "Ella detonó a esta familia"

La madre de Wanda Nara volvió a referirse al conflicto familiar y responsabilizó a la actriz por la ruptura del matrimonio. Además, puso en duda la relación entre Icardi y la China Suárez.

Hoy 19:29

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, volvió a quedar en el centro de la escena tras realizar contundentes declaraciones sobre el conflicto que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, durante una entrevista en el programa El ejército de LAM.

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Consultada sobre la posibilidad de una futura reconciliación familiar, Colosimo descartó de plano cualquier acercamiento con la actriz y expresó que no desea volver a escuchar su nombre.

Para la madre de la conductora, la China Suárez fue la responsable de la ruptura familiar, al asegurar que "detonó a esta familia", motivo por el cual afirmó que prefiere no hablar de ella.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando defendió a Mauro Icardi frente a las acusaciones de infidelidad. Aunque los integrantes del programa remarcaron que el futbolista fue quien incumplió el compromiso con Wanda Nara, Colosimo insistió en desligarlo de la responsabilidad y volvió a cargar contra la actriz.

Durante la entrevista también relativizó las infidelidades masculinas, al sostener que son situaciones frecuentes, aunque diferenció ese tipo de episodios del conflicto que atravesó la familia de su hija.

Además, puso en duda la autenticidad de la relación entre Icardi y la China Suárez, al considerar que ambos obtienen beneficios personales de ese vínculo.

En ese sentido, opinó que el futbolista estaría utilizando la exposición de la relación para perjudicar a Wanda Nara, mientras que la actriz, según su mirada, obtendría ventajas económicas y mediáticas. Por ese motivo, definió el vínculo entre ambos como "un negocio".