Crimen del cabo santiagueño Cristian Gerez: detuvieron a dos menores acusados del homicidio

Los sospechosos, de 14 y 15 años, fueron arrestados tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y varios allanamientos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Hoy 20:21

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina logró esclarecer el homicidio del cabo santiagueño Cristian Alberto Gerez, quien prestaba servicios en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones. Como resultado de la investigación, fueron detenidos dos adolescentes de 14 y 15 años, señalados como los presuntos autores del crimen.

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El hecho ocurrió el pasado 20 de julio en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, cuando el efectivo fue interceptado por dos delincuentes mientras circulaba en su motocicleta. Según la investigación, los atacantes le robaron el rodado y otras pertenencias y, al advertir que llevaba su arma reglamentaria, uno de ellos efectuó los disparos que le provocaron la muerte. Las pericias determinaron que la víctima recibió dos impactos de bala y que su arma permanecía enfundada.

A partir del análisis de unas veinte cámaras de seguridad y de diversas tareas investigativas realizadas en conjunto con la DDI de San Martín y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los investigadores reconstruyeron el recorrido realizado por los sospechosos tras el ataque, lo que permitió identificarlos y ubicar los domicilios vinculados a ambos.

Con autorización judicial se realizaron varios allanamientos en José León Suárez y Loma Hermosa, además de un procedimiento de urgencia en el barrio Costa Esperanza, donde fue capturado uno de los menores. Durante los operativos también se secuestraron elementos considerados de interés para la causa. Finalmente, ambos adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial San Martín, imputados por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causa.