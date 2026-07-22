Vuelco en la Ruta Provincial 1: cinco agentes penitenciarios resultaron con lesiones leves

Según manifestaron los ocupantes, regresaban hacia sus domicilios cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, provocando el vuelco del rodado.

Hoy 10:51

Cinco efectivos del Servicio Penitenciario Provincial N° 5 de Los Telares protagonizaron un vuelco sobre la Ruta Provincial N° 1, entre la ciudad de Los Telares y la localidad de Chilca Juliana. Como consecuencia del siniestro, todos fueron trasladados al hospital local para su evaluación médica.

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De acuerdo con la información policial, el vehículo involucrado fue un Fiat Palio, dominio OPM-660, conducido por Javier Horacio Barraza, de 26 años, quien viajaba junto a Francisco Coronel (25), Martín Juárez (25), Horacio Agustín Bravo (28) y Ricardo Bustamante (29), todos domiciliados en la ciudad de Villa Atamisqui.

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Según manifestaron los ocupantes, regresaban hacia sus domicilios cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, provocando el vuelco del rodado.

Tras el accidente, una ambulancia trasladó a los cinco ocupantes al nosocomio de Los Telares, mientras personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

La médica de guardia, Dra. Pamela Serrano, informó que Juárez, Coronel y Bravo presentaban parámetros normales y sin lesiones de consideración. En tanto, Bustamante manifestó dolor en el hombro derecho y Barraza dolor en el hombro izquierdo, aunque ambos también presentaban parámetros normales al momento del examen.

Del hecho tomó conocimiento la fiscal de turno, Dra. Callegaris, quien dispuso que se reciba declaración testimonial al conductor para dejar constancia de las circunstancias en que se produjo el vuelco.