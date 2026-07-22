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En vivo: Los Carabajal le ponen todo el ritmo a la mañana de Radio Panorama

El histórico conjunto se presenta en vivo este miércoles, con Kali Carabajal al frente y nuevas canciones que renuevan el legado familiar del folklore.

Hoy 12:03
Los Carabajal

Los Carabajal estarán presentes este miércoles en Radio Panorama para compartir una mañana cargada de música, tradición y folklore santiagueño.

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El histórico conjunto llega a los estudios para presentarse en vivo y contar detalles de esta nueva etapa artística, marcada por la llegada de nuevos temas y una propuesta renovada que mantiene viva la esencia carabajalera.

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