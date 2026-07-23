La Acción Teatral Urbana 2026 llenó de arte y color el centro de Santiago

En el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, más de mil actores llevaron su arte a los espacios públicos de la ciudad.

Hoy 14:39

En el marco de la celebración por un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades, la Municipalidad de la Capital puso en marcha este jueves una nueva edición de la Acción Teatral Urbana 2026 – “Ciudad Fuera del Tiempo”, una propuesta cultural que acercó el arte a los vecinos a través de intervenciones en distintos espacios públicos, con la participación de alrededor de mil actores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrolló este a partir de las 10 y fue encabezada por la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, desde la sede del municipio.

“Ciudad Fuera del Tiempo” tansformó el microcentro en un gran escenario a cielo abierto, donde artistas y músicos locales recorrerieron calles y peatonales con intervenciones teatrales, espectáculos musicales, payasos y diversas propuestas lúdicas.

La iniciativa tuvo como objetivo resignificar el espacio público, acercar el teatro a la comunidad y celebrar el cumpleaños de la ciudad con una fuerte impronta artística y participativa.

La caravana recorrió los principales puntos del microcentro, con epicentro en la Municipalidad de la Capital, las peatonales, la Plaza Libertad y las principales arterias del centro santiagueño.