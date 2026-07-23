Nediani acompañó el 2° Aniversario del Hogar de Cristo "Madres del Puente Carretero"

La jornada contó con la participación del intendente Roger Nediani y autoridades municipales. Además de la marcha y la celebración religiosa, se brindaron controles de salud, vacunación y acciones de prevención para los vecinos.

Hoy 13:33

En una jornada marcada por la fe, la esperanza y el compromiso social, la Municipalidad de La Banda acompañó las actividades por el 2° aniversario del Hogar de Cristo "Madre del Puente Carretero", las cuales incluyeron una multitudinaria marcha, la celebración de la Santa Misa en el Club Ciclista Olímpico y un despliegue de asistencia sanitaria para los vecinos.

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El encuentro contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, y demás autoridades del Ejecutivo municipal, quienes reafirmaron el respaldo de la gestión a las iniciativas de contención comunitaria.

Una marcha de fe por la vida: "Ni un chango menos por la droga"

La jornada comenzó con la "Gran Marcha Católica", que movilizó a cientos de fieles de diversas parroquias, capillas y comunidades bandeñas. Bajo el lema "Ni un chango menos por la droga", la columna de vecinos caminó unida desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes hasta las instalaciones del Club Ciclista Olímpico, visibilizando un mensaje claro de prevención, contención y acompañamiento en la lucha contra las adicciones.

Al arribar al club, se celebró la Santa Misa, ofreciendo un espacio de oración y reflexión por quienes atraviesan situaciones de consumo y por sus familias. Tras la celebración litúrgica, la comunidad disfrutó de un festival festivo donde la música y el encuentro fraterno cerraron una jornada inolvidable.

"Esta iniciativa reafirma el compromiso de trabajar unidos por los más vulnerables, promoviendo una cultura del cuidado, la solidaridad y la vida. Con fe y comunidad, demostramos que siempre es posible construir un futuro mejor para nuestros jóvenes", destacó Nediani.

Salud municipal al servicio de la comunidad

En el marco de esta conmemoración, el CAMM del barrio Ampliación Primero de Mayo y la Sala Villa Elena, dependientes de la Secretaria de Coordinación y Desarrollo Territorial, formaron parte activa del evento brindando servicios integrales de promoción y prevención de la salud.

Durante la actividad, los equipos de salud municipal realizaron controles de enfermería y parámetros básicos, aplicación de vacunas del calendario oficial, asesoramiento y prevención para las familias asistentes.

Esta acción articulada permitió descentralizar los servicios de salud y acercarlos a la comunidad en un entorno de contención y trabajo interinstitucional.